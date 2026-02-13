Meteorología: fin de semana en Paraguay trae alivio del calor y alerta de tormentas

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde las 4:30 de hoy está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para cinco departamentos: Itapuá, Misiones, Ñeembucú, el noroeste de Alto Paraguay y el norte de Boquerón.

Lea más: Anuncian tormentas con vientos de 100 km/h este finde de los enamorados

Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana sábado y al menos hasta el domingo en la mayor parte del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Descenso de la temperatura

Luego de un periodo de calor muy intenso, en el que las temperaturas máximas se situaban alrededor de los 40 grados centígrados, este fin de semana trae un leve alivio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este viernes, las temperaturas máximas alcanzarían 33 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 35 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes de temperatura durante los próximos días.