Anuncian tormentas con vientos de 100 km/h este finde de los enamorados

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió hoy a las 18:00 un boletín meteorológico especial en el que alerta sobre la llegada de un sistema de tormentas que impactará durante el viernes 13 y el sábado, coincidiendo con el Día de los enamorados.

Según el informe, la jornada del viernes comenzará con un ambiente muy caluroso y húmedo, condiciones que favorecerán una inestabilidad atmosférica.

Durante la mañana del viernes, el sistema comenzaría a afectar inicialmente el sur del país, donde no se descartan fenómenos puntualmente moderados a severos.

Con el avance de las horas, las tormentas se deplazarán hacia el centro de la región Oriental, y alcanzarán incluso al departamento Central en horas de la tarde. Se prevé que la tormenta ingrese con intensidad moderada a fuerte.

En paralelo, se prevé el desarrollo de otra zona de inestabilidad sobre el noreste de la región Oriental, donde desde las primeras horas de la tarde podrían generarse chaparrones acompañados de tormentas eléctricas de variada intensidad.

Vientos podrían ser de 100km/h

Meteorología informó que en algunas áreas los acumulados de lluvias podrían alcanzar valores cercanos a los 70 milímetros de forma puntual, mientras que en otras zonas los montos serían menores y de distribución irregular.

Las ráfagas de viento podrían rondar los 100 km/h o incluso superar ese valor en sectores específicos. También se anticipan descargas eléctricas frecuentes y la posible caída ocasional de granizos.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y a los avisos vigentes, especialmente si se tienen actividades programadas al aire libre durante el fin de semana.