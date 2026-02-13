Nueve departamentos bajo alerta por tormentas esta mañana

De acuerdo con el aviso meteorológico difundido a las 7:17, se prevén lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y probabilidad de caída de granizos durante la mañana.

El reporte advierte que las tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura y no se descarta la ocurrencia de fenómenos severos de manera puntual.

Lea más: Meteorología: fin de semana en Paraguay trae alivio del calor y alerta de tormentas

Zonas afectadas por el temporal

La alerta abarca el sur de la Región Oriental y parte del Chaco. Los departamentos incluidos en el aviso son:

Asunción Caazapá (centro) Itapúa Misiones Paraguarí (norte) Central (este) Ñeembucú (este) Presidente Hayes (sur y noroeste) Boquerón (centro y sur)

Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana sábado y al menos hasta el domingo en la mayor parte del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las temperaturas máximas estarían disminuyendo gracias al temporal, pues se prevén que no superen los 33 °C, un pequeño “respiro” tras varios días con sensaciones térmicas de más de 40 °C.