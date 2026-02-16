Cuatro departamentos en zona de tormentas para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, según el aviso de la Dirección de Meteorología emitido a las 15:48.

Las celdas de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura.

Esto genera alta probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual, durante la tarde hoy.

¿Dónde va a llover?

La zona de cobertura de la tormenta, según el anuncio de Meteorología, es el sur y noreste de la Región Oriental.

Los departamentos afectados son: