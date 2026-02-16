¡Qué calor! Emiten alerta por altas temperaturas desde mañana hasta el jueves

Mucho calor y alto índice de humedad están previstos para esta semana, según el boletín especial que emitió la Dirección de Meteorología.

Se espera temperaturas máximas aproximadas a los 38 °C, con altas probabilidades de superar los 41 °C en varias localidades del país. Para el jueves se estarían registrando el pico máximo de calor.

El área con mayores chances de tener chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas de variada intensidad es el centro y noreste de ambas regiones.

¿Dónde y cuándo va a hacer más calor?

Para mañana se prevén temperaturas máximas de entre 39º C y 40º C en Boquerón, oeste de Alto Paraguay, suroeste de Presidente Hayes, Cordillera, Guairá, Asunción, Central, Paraguarí, Ñeembucú, Misiones, suroeste de San Pedro, oeste de Caaguazú, oeste de Caazapá y oeste de Itapúa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Meteorología anuncia otra jornada calurosa en el Este del país

Temperaturas máximas de entre 37º C y 38º C afectarán al este de Alto Paraguay, nordeste de Presidente Hayes, Concepción, nordeste de San Pedro, este de Caaguazú, Alto Paraná, este de Caazapá y este de Itapúa. Los departamentos de Amambay y nordeste de Concepción tendrán temperaturas menores o iguales a 36º C.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para el miércoles, temperaturas máximas mayores o iguales a 41º C se registrarán en el sur de Boquerón y suroeste de Presidente Hayes.

Las temperaturas máximas de entre 39º C y 40º C se prevén en el norte de Boquerón, oeste de Alto Paraguay, suroeste de Presidente Hayes, Cordillera, Guairá, Asunción, Central, Paraguarí, Ñeembucú, Misiones, suroeste de San Pedro, oeste de Caaguazú, oeste de Caazapá y oeste de Itapúa.

Temperaturas máximas de entre 37º C y 38º C afectarán al este de Alto Paraguay, nordeste de Presidente Hayes, Concepción, nordeste de San Pedro, este de Caaguazú, Alto Paraná, este de Caazapá, Canindeyú y este de Itapúa. El departamento de Amambay tendrá temperaturas menores o iguales a 36º C.

Lea más: Enero de 2026 combinó extremos de calor en el sur y frío intenso en el norte

Jueves, el día más caliente

Para el jueves se prevé el pico más alto de calor con temperaturas máximas mayores o iguales a 41º C que se registrarán en el sur de Boquerón, suroeste de Presidente Hayes, Asunción, Central, oeste de Paraguarí y norte de Ñeembucú.

Las temperaturas máximas de entre 39º C y 40º C se prevén en el norte de Boquerón, oeste de Alto Paraguay, nordeste de Presidente Hayes, Cordillera, Guairá, Asunción, Central, este de Paraguarí, sur de Ñeembucú, Misiones, suroeste de San Pedro, oeste de Caaguazú, Caazapá y oeste de Itapúa.

Las temperaturas máximas de entre 37º C y 38º C afectarán al este de Alto Paraguay, Concepción, nordeste de San Pedro, nordeste de Caaguazú, Alto Paraná, Canindeyú, suroeste de Amambay y este de Itapúa. El departamento de Amambay, en el noreste tendrá temperaturas menores o iguales a 36º C.