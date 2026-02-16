Los seis departamentos en área de tormentas para las próximas horas

De acuerdo con el monitoreo de meteorología se prevén lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento intensas y la eventual caída de granizos en forma puntual.
El aviso meteorológico emitido a las 13:54 señala que las tormentas afectarán principalmente el sur y noreste de la Región Oriental, con mayor incidencia en:
- Centro y sur de Itapúa
- Misiones
- Alto Paraná (Sur y noreste)
- Ñeembucú (Noroeste y sureste)
- Amambay (Noreste)
- Canindeyú (Noreste y sureste)
Lea más: Así está el nivel de los ríos en el país
Qué se espera para las próximas horas
Según el informe emitido a las 12:22, las tormentas podrían generar lluvias intensas en cortos periodos, descargas eléctricas frecuentes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la caída ocasional de granizos.
El sistema de tormentas podría desplazarse de forma irregular, por lo que no se descartan eventos severos puntuales en otras localidades cercanas. Se insta a la población a tomar precauciones y seguir las actualizaciones meteorológicas durante la jornada.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy