16 de febrero de 2026 - 14:25

Los seis departamentos en área de tormentas para las próximas horas

Cuando llueve, el transporte público se complica aún más.
Lluvias con tormentas eléctricas afectarán al país esta tarde. SILVIO ROJAS

El desarrollo de celdas de tormenta sobre gran parte del territorio nacional mantiene en alerta a varias zonas del país ante la probabilidad de fenómenos de tiempo severo durante las primeras horas de la tarde. Hay seis departamentos en zona de cobertura.

De acuerdo con el monitoreo de meteorología se prevén lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento intensas y la eventual caída de granizos en forma puntual.

El aviso meteorológico emitido a las 13:54 señala que las tormentas afectarán principalmente el sur y noreste de la Región Oriental, con mayor incidencia en:

  • Centro y sur de Itapúa
  • Misiones
  • Alto Paraná (Sur y noreste)
  • Ñeembucú (Noroeste y sureste)
  • Amambay (Noreste)
  • Canindeyú (Noreste y sureste)

Qué se espera para las próximas horas

Según el informe emitido a las 12:22, las tormentas podrían generar lluvias intensas en cortos periodos, descargas eléctricas frecuentes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la caída ocasional de granizos.

El sistema de tormentas podría desplazarse de forma irregular, por lo que no se descartan eventos severos puntuales en otras localidades cercanas. Se insta a la población a tomar precauciones y seguir las actualizaciones meteorológicas durante la jornada.

