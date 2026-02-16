Así está el nivel de los ríos en el país

La Dirección de Hidrología emitió el boletín del nivel de los ríos en el que registraron un descenso de 3 cm en Asunción, por lo que actualmente está en 0,37 m, mientras que en Itá Enramada alcanzó 0,84 m tras un descenso de 4 cm.

En Fuerte Olimpo el nivel del río Paraguay llegó a 3,12 m, una variación de 1 cm en comparación con el último registro. En Bahía Negra el río llegó a los 2,45 m, tras registrar un incremento de 2 cm.

En Vallemi el río no registró variación, por lo que quedó en 2,25 m. En Concepción se registró un aumento de 4 cm, por lo que el nivel del río llegó a los 1,68 m. En Villeta el río quedó en 0,73 cm después de un descenso de 3 cm.

En Humaitá el río quedó en 1,95 m, ya que no se registró variación alguna. En Alberdi el nivel del río llegó a los 1,88 m, después de un ascenso de 2 cm. En Pilar también se registró un descenso de 4 cm, por lo que el nivel del río quedó en 2,44 m.

Nivel del río Paraná

En Salto del Guairá se registró un ascenso del nivel del río de 24 cm, por lo que quedó en 3,94 m.

Ciudad del este registró un nivel de 8,56 m, tras un descenso de 70 cm.

El nivel del río Paraná en Ayolas quedó en 0,45 m tras un descenso de 10 cm.

En Encarnación el río llegó a los 10,12 m tras un incremento de 5 cm.

Ríos Pilcomayo, Tebicuary y Negro

En Pozo Hondo, centro de referencia del río Pilcomayo, se registró un incremento de 6 cm, por lo que el nivel de este cauce hídrico quedó en 3,37 m.

El río Tebicuary en la estación de Villa Florida quedó en 0,32 m tras un incremento de 32 cm.

Por último, el río Negro no registró variación en la estación Arirai, por lo que quedó en 3,28 m.