Meteorología: chaparrones y temperaturas alrededor de 40 grados marcan la semana

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa y húmeda con cielos nublados y vientos variables.

Si bien la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - no registraría lluvias hoy, sí se producirían chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas este martes en zonas del sur y este del país.

Esas precipitaciones dispersas continuarían mañana y el jueves podrían extenderse a más zonas, entre ellas la capital.

Más de 40 grados en Asunción esta semana

El calor sigue siendo intenso y hoy se esperan temperaturas máximas de 39 grados centígrados en Asunción, 37 en Ciudad del Este, 38 en Encarnación y hasta 40 en el Chaco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: ¡Qué calor! Emiten alerta por altas temperaturas desde hoy hasta el jueves

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los índices serían aún más altos en los próximos días, con máximas de 40 grados el miércoles en la capital y 41 grados el jueves.