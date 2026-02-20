Estos son los cuatro departamentos en zona de tormentas esta tarde

De acuerdo al aviso meteorológico emitido a las 16:24, celdas de tormenta continúan activas en varios puntos del país, lo que aumenta la probabilidad de eventos severos de manera puntual en el centro, norte y este de la región Oriental y el norte y este de la Occidental.

Se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y la ocasional caída de granizos.

Departamentos afectados

Meteorología señala como áreas de riesgo los departamentos de Concepción, norte de Presidente Hayes, Alto Paraguay, norte y noreste de Boquerón.

Según el pronóstico extendido, las condiciones de inestabilidad persistirían al menos hasta el día martes. Estas lluvias generaron una leve mejoría en las altas temperaturas que vienen registrándose en los últimos días.

No obstante, persistirá el ambiente caluroso. Para hoy y el fin de semana, se anuncian máximas en torno a los 35 °C.