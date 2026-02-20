Paraguay fue el punto más caliente de Sudamérica: ¿cuántos grados se registraron y dónde?

El director de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), Eduardo Mingo, detalló que nuestro país compartió entre martes y miércoles un amplio núcleo de temperaturas extremas que se extendió desde el occidente paraguayo hasta Asunción, en conexión con el norte argentino.

“Acá, en Sudamérica, ya podemos asegurar, que sí (Paraguay como punto más caliente). Compartíamos, martes y miércoles, un área muy caliente de nuestro occidente hasta Capital con el norte argentino. Ayer, sin embargo, sí, solamente Paraguay, todo el país, fuimos recluidos a un ámbito caliente en cuanto a máximas en horas de la mañana”, dijo.

El dato más impactante se registró en la ciudad de Pilar, donde el termómetro alcanzó los 41,8 °C, tras la verificación de los observadores convencionales. Según indicó el titular de la DMH, es probable que esta medición se convierta en un récord histórico para un 18 de febrero.

Leve descenso tras lluvias

Para hoy, la máxima prevista ronda los 36 °C, lo que representa un descenso significativo en comparación con la jornada anterior.

Mingo señaló que este leve descenso tras las lluvias registradas ayer ofrece “un alivio parcial”, que podría mantenerse hasta el próximo martes.

Sin embargo, advirtió que las condiciones de calor extremo podrían repetirse en los próximos días. “Esto es un alivio temporal, pero no nos debería sorprender que haya un evento similar”, expresó.

Antecedentes de calor extremo

El director recordó que el récord país de calor extremo se registró entre septiembre y octubre, con temperaturas de hasta 45 °C en los años 2014 y 2019, en la región del Chaco.

Asimismo, mencionó que el año pasado el récord alcanzado fue de 44,5 °C, registrado entre los departamentos chaqueños de Boquerón y Presidente Hayes.

En ese contexto, insistió en que el verano seguirá siendo caluroso, aunque dejó abierta la posibilidad de que la próxima primavera pueda traer “alguna sorpresa” en términos de comportamiento climático.

Tormentas y variabilidad climática

En cuanto a la temporada de tormentas, Mingo explicó que se extendería hasta fines de marzo, aunque no se descarta que se presenten eventos puntuales en los meses siguientes.

También destacó que el avance tecnológico está transformando la forma de medir la climatología. “En principio, tenemos dos cuestiones muy interesantes: se está generando una nueva Climatología. Ahora, probablemente, la sensibilidad también está cambiando porque tenemos instrumental electrónico o eléctrico. Puede ser que vengamos teniendo valores de nueva climatología”, mencionó.

El titular de la DMH remarcó que actualmente se evidencia una “variación” climatológica, que se manifiesta en comportamientos atípicos y en la alteración de los patrones habituales. Como ejemplo, citó que el año pasado un frente frío se extendió hasta noviembre, una situación poco frecuente que genera un ambiente de “incertidumbre” en cuanto a los pronósticos.