¿Va a llover el primer día de clases?

La meteoróloga Araceli Ferández explicó que las lluvias y descargas eléctricas seguirán durante los próximos días. Se esperan lluvias de diversa intensidad, que se podrían tornar intensas en cortos periodos de tiempo, agregó.

Aclaró que no se registrarán lluvias durante todo el día, pero sí todos los días en distintos horarios, según el boletín especial emitido ayer y que sigue vigente. “No va a llover de seguido, tendremos mejoras parciales”, precisó.

Esta inestabilidad persistiría al menos hasta el día martes, por lo cual se espera que el inicio de clases se dé en medio de condiciones de inestabilidad el día lunes 23 de febrero.

Una tregua al calor extremo

La pronosticadora resaltó que estas lluvias generaron una leve mejoría en las altas temperaturas que vienen registrándose en los últimos días. Ayer se registró una máxima cercana a los 41 °C en el área Central y Asunción.

No obstante, hoy y el fin de semana, las máximas estarán en torno a los 35 °C.

