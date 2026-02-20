Meteorología: fin de semana trae lluvias, tormentas y descenso de temperatura

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 4:00 está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para esta mañana en cuatro departamentos: Misiones, Ñeembucú, el oeste de Presidente Hayes y el suroeste y oeste de Boquerón.

El clima se mantendría inestable durante todo el fin de semana, con posibilidad de más precipitaciones y tormentas en la mayor parte del país al menos hasta el domingo.

Leve descenso de la temperatura

El calor extremo de los últimos días - durante los cuales varias zonas superaron los 40 grados centígrados - da paso hoy a un ambiente aún caluroso, pero con menor intensidad en gran parte del país.

Las temperaturas máximas previstas para este viernes son de 36 grados centígrados en Asunción, 34 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 40 en el Chaco.

Los índices seguirían bajando levemente durante el fin de semana, con máximas de 35 grados mañana en Asunción y 34 grados el domingo.