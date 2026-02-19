Calor extremo en Paraguay: récords de temperaturas en nueve ciudades

Asunción, San Juan Bautista y Coronel Oviedo alcanzaron su tercer día consecutivo cumpliendo los criterios de temperaturas mínimas y máximas exigidos para catalogar este fenómeno climático como una “ola de calor”.

Además, según la red de estaciones meteorológicas, estas ciudades superaron sus máximas históricas diarias:

Concepción: 39,8 °C (récord anterior 38,6 °C – 2020)

General Bruguez: 41,6 °C (38,6 °C – 2022)

Asunción: 41,4 °C (38,5 °C – 2012)

Paraguarí: 40,6 °C (40,0 °C – 2022)

Coronel Oviedo: 39,5 °C (38,0 °C – 2012)

Quyquyhó: 42,0 °C (38,8 °C – 2012)

Pilar: 41,0 °C (39,5 °C – 2022)

San Juan Bautista: 41,0 °C (39,0 °C – 2012)

Caazapá: 38,2 °C (38,0 °C – 2022)

Temperaturas elevadas en todo el país

Otras localidades registraron valores extremos sin superar sus récords históricos:

Mariscal Estigarribia: 40,2 °C

Pedro Juan Caballero: 35,4 °C

San Pedro: 38,6 °C

Salto del Guairá: 35,0 °C

Minga Guazú: 37,0 °C

Encarnación: 38,8 °C

El mapa de distribución térmica muestra que el calor más intenso se concentró en el Chaco y el centro-sur del país, con amplias zonas que superaron los 40 °C.

Ola de calor persiste

Meteorología señaló que las condiciones actuales cumplen los criterios técnicos de ola de calor en varias ciudades, caracterizadas por temperaturas máximas y mínimas elevadas durante varios días consecutivos.

El pronóstico indica que el ambiente extremadamente caluroso continuará, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse constantemente y extremar cuidados con niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El cambio más significativo de temperaturas podría llegar hacia el fin de semana. Según el pronóstico extendido, entre sábado y domingo se prevén lluvias más generalizadas, que contribuirían a aplacar el calor extremo.