Meteorología: se mantiene alerta de tormentas para un departamento

Poco después de la medianoche de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta advirtiendo sobre la posibilidad de que se produzcan “fenómenos de tiempo severo” en el Chaco durante la madrugada.

El anuncio indica que “celdas de tormentas continúan su desarrollo sobre la zona de cobertura, por lo que aumenta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la madrugada”.

La alerta va dirigida solo al departamento de Boquerón.

Lluvias y tormentas continuarían mañana

Sin embargo, el pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología indica que las precipitaciones y tormentas eléctricas se extenderían a la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción, durante el trascurso de la jornada de hoy.

Las lluvias y tormentas continuarían el lunes y al menos hasta el martes.