Meteorología: nueva jornada de lluvias y tormentas en Paraguay

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del país, incluyendo a Asunción.

Desde las 5:00 está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” para el departamento de Boquerón, en la Región Occidental.

El pronóstico extendido indica que el clima comenzará a mejorar mañana miércoles, aunque aún se registrarían lluvias en algunas zonas del norte y este. No se esperan precipitaciones el jueves.

Temperatura subirá en los próximos días

El ambiente se torna cálido luego de un largo periodo caluroso. Las temperaturas máximas previstas para hoy son de 30 grados centígrados en Asunción, 29 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 31 en el Chaco.

Los índices subirían en los próximos días, con máximas de 33 grados mañana en la capital y 34 grados el jueves.