Video: dramático rescate de conductora atrapada por raudal en Lambaré

Una mujer quedó atrapada en su vehículo en medio de un violento raudal registrado el lunes tras el intenso y breve temporal que afectó al área metropolitana. El hecho ocurrió en el barrio Mbachio II de Lambaré, donde vecinos improvisaron una cuerda y lograron rescatarla.

Gritos desesperados y auto a punto de ser arrastrado

El episodio se registró especificamente sobre la intersección de Carretera de López y Tobatí.

En el video que circula en redes sociales se escucha a la conductora gritar desesperadamente mientras la correntada golpea con fuerza el vehículo. La intensidad del agua fue tal que llegó a desprender parte del paragolpe del rodado.

El temporal, aunque breve, generó caudalosos raudales en distintos puntos del área metropolitana.

Cadena humana para salvarla

Ante la crítica situación, vecinos de la zona reaccionaron rápidamente. Utilizaron una cuerda improvisada y formaron una cadena humana para acercarse al vehículo y auxiliar a la mujer.

Tras unos minutos de tensión, finalmente lograron rescatarla y ponerla a salvo, evitando una tragedia.

Falta de desagües, un problema recurrente

El episodio vuelve a poner en evidencia las deficiencias estructurales en materia de desagüe pluvial y canalización en varias ciudades del departamento Central.

Las lluvias intensas, aunque de corta duración, son suficientes para generar raudales peligrosos en calles que carecen de infraestructura adecuada, lo que expone a conductores y peatones a situaciones extremas.

La tragedia reciente de Tobías Suárez, el adolescente de 13 años que falleció tras ser arrastrado por un raudal en San Lorenzo, reavivó el debate sobre la responsabilidad de las autoridades municipales y la urgencia de obras de mitigación.