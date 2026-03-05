Meteorología: pronostican nuevas lluvias y tormentas en Paraguay este jueves

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa otra jornada muy calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.

El clima se mantendría inestable durante los próximos días, con pronóstico de precipitaciones y tormentas también mañana viernes y al menos hasta el sábado.

El ambiente se mantiene caluroso y se esperan hoy temperaturas máximas de 36 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 33 en Encarnación y hasta 38 en el Chaco.

Los índices serían muy levemente más bajos mañana, con una máxima de 35 grados en la capital, y descenderían aún más el sábado, hasta 32 grados de máxima en Asunción.