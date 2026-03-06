Meteorología: fin de semana en Paraguay trae más lluvias y tormentas

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas que podrían registrarse en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana sábado y se extenderían al menos hasta el domingo.

El ambiente se mantiene caluroso y este viernes se esperan temperaturas máximas de 35 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 38 en el Chaco.

Los índices de temperatura bajarían el sábado, con una máxima de 32 grados en la capital, y volverían a subir el domingo a niveles similares a los de hoy.