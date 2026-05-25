¿Bastarán los cambios para frenar la crisis en IPS? Los nombres detrás de la reestructuración de Isaías Fretes

El Instituto de Previsión Social (IPS) inicia una nueva etapa bajo la conducción de Isaías Fretes, quien asumió la presidencia del Consejo de Administración el pasado 22 de abril luego de la sorpresiva renuncia de Jorge Brítez.

En sus primeros días de gestión, Fretes es la esperanza de los asegurados para un golpe de timón. Sin embargo, los primeros decretos revelan una estrategia de cambio a medias: mientras se oxigenan mandos medios y asesorías, el verdadero núcleo del poder —las gerencias que arrastran el desgaste de la gestión anterior— permanece inamovible.

Gerencias del IPS bajo la misma administración

La mayor expectativa giraba en torno a las cabezas de las grandes áreas operativas y financieras, blanco constante de críticas por parte de los asegurados debido a las históricas deficiencias en la previsional. Pese al cambio de liderazgo en la presidencia, Fretes optó por blindar la estructura central de la era Brítez.

De esta manera, Derlis León se mantiene firmemente al frente de la Gerencia de Salud, el área más sensible y expuesta a los reclamos por falta de insumos y turnos postergados. En la misma línea de continuidad, Gladys Vera sigue manejando la billetera de la institución en la Gerencia Financiera, mientras que Juan Carlos Frutos permanece en Tecnología y Cecilia Cubas en Prestaciones.

Cecilia Rodríguez también se mantiene en la Gerencia de Logística y Abastecimiento, aunque en su caso, su administración tiene poco tiempo de gestión. Su antecesor, el cuestionado Jaime Caballero, dejó su cargo recién en febrero pasado, dos meses antes del cambio de presidente.

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Esta decisión de mantener intacto el anillo gerencial de la administración anterior ya genera murmullos en los pasillos de la previsional, donde se cuestiona si realmente se podrá ejecutar una reforma profunda manteniendo a los mismos nombres que coordinaron la gestión saliente.

Renovación en los mandos medios y el gabinete

Donde Fretes sí estampó su firma para un recambio fue en las direcciones de los centros asistenciales y en el equipo jurídico. Uno de los movimientos más destacados es la reciente designación de Pablo Morínigo, quien asumió el jueves 21 de mayo la Dirección Jurídica del IPS, una dependencia clave para el blindaje legal de la institución.

Morínigo Cáceres llega al cargo en reemplazo de Enrique Galeano Moreno, quien tuvo un breve interinato de casi dos meses. Anteriormente, la Dirección Jurídica estuvo en manos de José González Maldonado, quien actualmente, es investigado por la Fiscalía por los supuestos hechos de lesión de confianza y enriquecimiento ilícito.

Otro de los cambios resaltantes es la designación del Dr. Roberto Manuel Rodríguez al frente del Hospital de Luque. Mientras que en el interior del país, el mapa de directores interinos y coordinaciones quedó configurado con la Dra. Agustina Nakayama de Peralta en Canindeyú, el Dr. Carlos Gustavo Barrios Gayoso en Capitán Miranda, la Dra. Gilda Isabel Lovera Rodríguez en General Artigas y la Dra. Ana Quiñónez Vergara en el Puesto Sanitario Santiago.

Fuerte desembarco en asesorías y control

El nuevo presidente también se rodeó de un robusto equipo de confianza para su día a día. El cargo de Jefe de Gabinete fue asignado al Almirante (R) Néstor Carrillo Rotela, mientras que la Dirección de Planificación quedó en manos de Julio César Franco.

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La Dirección de Organización y Calidad será liderada por la señora María de los Ángeles Acosta y la Dirección de Auditoría Interna pasa a cargo del Prof. Dr. Walter Laguardia.

El entorno directo de la presidencia sumó además un nutrido cuerpo de asesores principales compuesto por Oscar Ariel Noldin Núñez, Sergio Lovera Cañete, Mariano González Parra y Miguel Ángel Rodríguez Maidana.

Uno solo torció el brazo en el Consejo del IPS

Apenas pisó la oficina presidencial, Fretes solicitó formalmente que todos los consejeros, gerentes y directores de la institución pongan sus cargos a disposición.

Sin embargo, la movida institucional no generó el terremoto esperado: el único que dio un paso al costado de manera efectiva fue Gustavo González Maffiodo, abriendo paso al ingreso del Prof. Dr. Jimmy Jiménez. Antes de ser consejero representante del Ministerio de Salud, González se desempeño como gerente de Salud tras la destitución de Carlos Morínigo.

Uno de los cambios más importantes en el Consejo de Administración de la era Fretes, llegó debido al descontento de los asegurados y jubilados del seguro social. Tras una fuerte presión ciudadana y gremial, el Consejo de Administración sufrió una modificación de peso.

Víctor Insfrán Dietrich tuvo que dejar su silla como representante del sector obrero, lugar que pasó a ser ocupado desde esta semana por Mirtha Arias Noguer, en un intento del gobierno de Santiago Peña por aplacar los cuestionamientos de los aportantes.

¿Quiénes son las principales figuras de la actual cúpula del IPS?

1. Dr. Isaías Fretes (Presidente del IPS)

Apenas asumió el 22 de abril de 2026 su gestión entró en un terreno de alta fricción tanto con gremios médicos como de enfermería debido a sus declaraciones públicas.

El conflicto con los médicos especialistas: A finales de abril de 2026, médicos de áreas críticas como Cardiología y Hemodinamia recortaron sus horarios de atención en protesta contra Fretes. El jefe de Hemodinamia, Dr. Elías Rolón, lo acusó públicamente de verter “expresiones agraviantes”, de descalificar al gremio y disparó: “No maneja nada sobre las normas institucionales, no sabe dónde está pisando”. La molestia médica surgió luego de que Fretes cuestionara el sistema de “guardias pasivas” implementado desde 2008.

El choque con Enfermería: Tras una gira por el Chaco, Fretes denunció ante la prensa que se salvó de un accidente luego de que una rueda de su camioneta oficial tenía las “tuercas flojas”, sugiriendo un presunto atentado o una grave desidia. En sus declaraciones, cuestionó reiteradamente que una licenciada en Enfermería ocupara la Jefatura de Transporte. El gremio de Enfermería lo denunció públicamente por violencia de género y descalificación profesional. Además, se filtraron documentos técnicos que demostraban que el vehículo —una Isuzu DMAX 2012— había salido de mantenimiento apenas 24 horas antes sin fallas críticas, contradiciendo parte de la narrativa oficial.

Fretes ha intentado mostrar un perfil de “transparencia y austeridad”, exponiendo públicamente los “trapos sucios” de la previsional. Sin embargo, para los asegurados desconfían y dicen que se podría tratar solo de “un fusible para apaciguar el descontento en IPS“.

2. Dr. Derlis León (Gerente de Salud)

Es uno de los nombres que más resistencia genera entre los asegurados por la continuidad que representa. Asumió oficialmente la Gerencia de Salud a finales de mayo de 2025, bajo la presidencia del renunciante Jorge Brítez. Venía de ocupar cargos de peso en el Ministerio de Salud Pública (fue director de Redes y Servicios de Salud), de donde fue destituido tras el escándalo de la habilitación de la terapia neonatal de Villarrica.

Al ser el jefe de la cartera más sensible, carga con el desgaste de la crisis hospitalaria. Se le cuestiona el desabastecimiento crónico de medicamentos, los meses de espera para turnos y la falta de mantenimiento de infraestructura básica. Aunque al asumir prometió una “gestión humana y empatía”, los gremios de pacientes oncológicos y crónicos lo tienen permanentemente bajo la lupa por la falta de respuestas estructurales.

3. Ing. Cecilia Rodríguez (Gerente de Logística y Abastecimiento)

Es una alta funcionaria de carrera dentro de la previsional, lo que la conecta con múltiples administraciones y la expone a críticas por decisiones del pasado.

En octubre de 2021, ocupando el cargo de Gerente de Prestaciones Económicas del IPS (bajo la era de Vicente Bataglia), Rodríguez quedó en el ojo de la tormenta al defender públicamente un polémico proyecto que pretendía reducir el haber mínimo jubilatorio al 33% del salario mínimo (en ese momento estaba en el 75%). Esta propuesta provocó una feroz resistencia de las asociaciones de jubilados y sindicatos, quienes la acusaron de intentar licuar los ingresos de los sectores más vulnerables.

Tras pasar a la Gerencia de Abastecimiento y Logística a inicios de 2026, tuvo que admitir públicamente el alarmante faltante de insumos con “stock cero”. Justificó las demoras argumentando trabas burocráticas, protestas de empresas oferentes en las licitaciones y revisiones técnicas, una explicación que no convence a los aportantes que deben comprar sus propios insumos.

4. Cecilia Cubas (Gerente de Prestaciones)

Su área maneja los fondos de jubilaciones, pensiones y, fundamentalmente, el procesamiento de subsidios económicos (reposos médicos, aislamiento, maternidad). Las principales denuncias publicadas en los medios de comunicación apuntan a la lentitud extrema y la burocracia digital.

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Los asegurados denuncian reiteradamente que los pagos de reposos tardan meses en acreditarse debido a constantes caídas del sistema y un laberinto de validaciones físicas y virtuales que perjudica al trabajador formal en su momento de mayor vulnerabilidad médica.

5. Juan Carlos Frutos (Gerente de Desarrollo y Tecnología)

Juan Carlos Frutos asumió la Gerencia de Desarrollo y Tecnología a mediados de octubre de 2024, bajo la presidencia de Jorge Brítez. Su nombramiento se dio de manera abrupta en reemplazo de Rodrigo Fretes, quien fue destituido tras cometer serios errores en entrevistas periodísticas en vivo, donde demostró que ni siquiera recordaba los números de teléfono básicos que debían marcar los asegurados para agendar turnos. Ante la crisis y la intervención del centro de llamadas, el Consejo de Administración designó a Frutos para intentar estabilizar el sistema.

Como cabeza del área tecnológica de la previsional, Frutos es el blanco directo de las quejas de los usuarios por el deficiente soporte digital del IPS, como Mi IPS, que registra históricas criticas.

Las caídas constantes del Call Center también en motivo de criticas constantes en su contra. Los asegurados y gremios cuestionaron la falta de planes de contingencia tecnológica para un servicio tan crítico.

6. Víctor Insfrán Dietrich y Mirtha Arias

Víctor Insfrán Dietrich representaba al sector obrero en el Consejo. Es un veterano dirigente sindical ampliamente cuestionado por las bases de trabajadores por su supuesta “complacencia” y alineación sistemática con las directrices de los presidentes de turno del IPS, validando balances y licitaciones llamativas.

Uno de los antecedentes más pesados sobre su figura se remonta a su presidencia en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios. Durante su mandato, se denunció un “agujero” financiero de aproximadamente US$ 5 millones. Si bien la causa judicial prescribió años después, la sombra de la mala administración persistió.

Mirtha Arias, su reemplazante ingresa con el rótulo de “oxigenación”, pero los sindicatos mantienen reservas sobre si mantendrá una postura verdaderamente independiente o si terminará absorbida por la inercia del Consejo de Administración, que históricamente responde a cuotas de poder partidarias y sindicales aliadas al gobierno de turno.

7. Pablo Morínigo Cáceres (Director Jurídico)

Morínigo Cáceres no proviene del riñón interno del IPS, sino que es un funcionario comisionado desde la Procuraduría General de la República (PGR), donde desempeñaba funciones de defensa del Estado. Se le cuestiona, principalmente, si nexo político y origen institucional.

Se destaca su militancia activa dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Desde abril de 2024, ocupa el cargo de miembro suplente del Tribunal de Conducta del Partido Colorado. Además, se especula, que responde a la misma línea política de José “José’i” González Maldonado, el influyente y cuestionado exdirector jurídico de la previsional.

González Maldonado tuvo que renunciar en marzo de 2026 en medio de un escándalo administrativo y actualmente es investigado por el Ministerio Público por supuesta lesión de confianza, cobro irregular de honorarios y un presunto incremento desmedido de su patrimonio.

8. Oscar Ariel Noldin Núñez

El principal foco de las críticas apunta a que Noldin es simultáneamente precandidato a concejal de Asunción por el movimiento oficialista Honor Colorado (cartismo), sector que postula a Camilo Pérez para la Intendencia.

Tras su nombramiento, se cuestionó el uso de una asesoría en un ente tan sensible como el IPS mientras realiza proselitismo activo. Noldin defendió públicamente su designación afirmando que el cargo de asesor estaba vacante, que la ley no lo obliga a renunciar a su precandidatura en esta instancia y que realiza sus campañas fuera de su horario laboral.

La pregunta que queda flotando es si un cambio de nombres en las oficinas secundarias bastará para dar respuestas a los asegurados, mientras las gerencias que definen el rumbo de la salud y las finanzas siguen respondiendo al viejo esquema.