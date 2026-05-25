Salario mínimo: Destacan impacto y referencia para negociar mejoras salariales

En medio del debate por el reajuste del salario mínimo legal para el presente año se escuchado voces a favor y en contra del incremento. Por un lado, desde el sector empresarial cuestionan que la suba del salario mínimo beneficiará a muy pocos, pero que el impacto lo sentiremos todos al remarcarse productos por este incremento.

Al respecto, el economista Rodrigo Ibarrola de Cadep detalló que si bien es cierto que una mínima cantidad es la que percibe el salario mínimo, alrededor de 500.000 personas, frente a número superior a 3 millones de ocupados; detalló que este reajuste es siempre una referencia o ancla para sectores que perciben tanto por arriba de 1 SML o por debajo de dicho nivel (de G. 2.899.048) de negociar un incremento, por lo que tiene un efecto en los demás niveles también.

A lo que argumentó la importancia de la Ley que fija el salario mínimo como una referencia para el mercado laboral.

El profesional reconoció que si hay un problema en la indexación aciertos servicios que están relacionados de alguna forma al SM y que eso genera que ciertas tarifas se ajusten. Aunque indicó que al medir el impacto general que tiene el SML sobre los productos es mínimo.

“Hay muchos estudios que confirman que si bien el SML tiene cierto efecto en la inflación es muy marginal. Si el SM sube 10%, tiene un efecto en la inflación agregada del 0,1% al 0,3%, afirmó

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Salario mínimo: Prosigue mañana evaluación sobre reajuste

Cambio de la base de cálculo

En lo que respecta al método de ajuste del SML que está en discusión actualmente, añadió se busca cambiar el método general del IPC a uno que refleje una canasta de alimentos o de consumo del trabajador promedio.

Hay que crear una canasta exclusiva de gente cuyos ingresos corresponden a lo que percibe un trabajador con SM e incluso una canasta distintas al resto y ahí se podría ajustar el costo de vida, recomendó.

Esta semana debe reunirse de vuelta el Consejo Nacional de Salario Mínimo (Conasam) para evaluar el próximo reajuste. En las condiciones actuales y considerando la variación anual del IPC, el reajuste rondaría 2,4%, unos G.87.000