Alerta meteorológica: fuertes tormentas y ráfagas de viento afectan al Chaco

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un aviso especial ante el desarrollo de núcleos de tormentas en la zona norte del país. El fenómeno climático previsto incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos que podrían alcanzar intensidades importantes y la alta probabilidad de caída de granizos de forma puntual.

La zona de cobertura establecida es el norte de la región Occidental. Específicamente, los departamentos afectados son el norte y oeste de Alto Paraguay, así como el norte de Boquerón.

Según el reporte oficial de los pronosticadores se espera que el tiempo severo se manifieste durante lo que resta de la noche y las primeras horas de la madrugada del domingo 8 de marzo.