Fin de semana caluroso y húmedo: emiten alerta por tormentas

Este sábado arrancó con un ambiente cálido, con 24 ºC, una humedad del 83% y cielo nublado en gran parte del país. Inclusive, durante la madrugada ya se registraron lluvias y tormentas en el centro y oeste de la Región Occidental, así como el sureste de la Oriental, de acuerdo al reporte de la Dirección de Meteorología.
A las 6:34, la institución emitió un boletín de alerta para el suroeste de Presidente Hayes, además del centro y sur de Boquerón, debido a fenómenos de tiempo que en las próximas horas podrían incluir además ráfagas de vientos moderadas a fuertes y caída de granizos.
Sábado, con calor y humedad
Se espera que la inestabilidad se vaya extendiendo a más departamentos del país en las próximas horas, por lo que los pronosticadores instan a estar atentos a los eventuales avisos durante el monitoreo de tormentas.
Respecto a la temperatura, para este sábado se anticipa una jornada calurosa y húmeda, con máximas de entre 29 ºC y 30 ºC en el sur de la Región Oriental. En otros departamentos del país, el pico inclusive podría llegar a los 37 ºC, de acuerdo al informe de la pronosticadora de turno Celia Sanguinetti.
Chaparrones para el domingo y más lluvias durante la semana
Las lluvias se repetirían inclusive durante el domingo, aunque en forma de chaparrones que podrían presentarse acompañados de descargas eléctricas.
Respecto a la temperatura, la jornada dominical se tornará igualmente calurosa y con alto grado de humedad en el ambiente, con temperaturas de entre 23 ºC y 34 ºC.
La inestabilidad inclusive persistiría durante el lunes, con lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. Ya para el martes y miércoles, las precipitaciones se tornarían más dispersas, de acuerdo al pronóstico extendido.