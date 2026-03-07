Fin de semana caluroso y húmedo: emiten alerta por tormentas

Este sábado arrancó con un ambiente cálido, con 24 ºC, una humedad del 83% y cielo nublado en gran parte del país. Inclusive, durante la madrugada ya se registraron lluvias y tormentas en el centro y oeste de la Región Occidental, así como el sureste de la Oriental, de acuerdo al reporte de la Dirección de Meteorología.

Lea más: Meteorología: alertan sobre tormentas intensas en Paraguay hoy y mañana

A las 6:34, la institución emitió un boletín de alerta para el suroeste de Presidente Hayes, además del centro y sur de Boquerón, debido a fenómenos de tiempo que en las próximas horas podrían incluir además ráfagas de vientos moderadas a fuertes y caída de granizos.

Sábado, con calor y humedad

Se espera que la inestabilidad se vaya extendiendo a más departamentos del país en las próximas horas, por lo que los pronosticadores instan a estar atentos a los eventuales avisos durante el monitoreo de tormentas.

Respecto a la temperatura, para este sábado se anticipa una jornada calurosa y húmeda, con máximas de entre 29 ºC y 30 ºC en el sur de la Región Oriental. En otros departamentos del país, el pico inclusive podría llegar a los 37 ºC, de acuerdo al informe de la pronosticadora de turno Celia Sanguinetti.

Chaparrones para el domingo y más lluvias durante la semana

Las lluvias se repetirían inclusive durante el domingo, aunque en forma de chaparrones que podrían presentarse acompañados de descargas eléctricas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Respecto a la temperatura, la jornada dominical se tornará igualmente calurosa y con alto grado de humedad en el ambiente, con temperaturas de entre 23 ºC y 34 ºC.

La inestabilidad inclusive persistiría durante el lunes, con lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. Ya para el martes y miércoles, las precipitaciones se tornarían más dispersas, de acuerdo al pronóstico extendido.