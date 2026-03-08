Meteorología: alerta de tormentas moderadas a fuertes en Asunción y 15 departamentos

Poco después de las 17:30 de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante inminentes lluvias y tormentas eléctricas importantes que afectarían a casi todo el territorio paraguayo en la parte final de la jornada.

El anuncio indica que “celdas de tormentas persisten y se intensifican sobre la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual”.

Se esperan lluvias y tormentas con ráfagas de viento “moderadas a fuertes” y no se descarta caída de granizo.

Las zonas afectadas

Esos fenómenos afectarían a Asunción y a 15 de los 17 departamentos del país: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Alto Paraguay y el este y sur de Boquerón.

El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología indica que el clima se mantendría inestable durante los próximos días, con más lluvias y tormentas al menos mañana lunes y el martes en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.