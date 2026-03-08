Video: lluvia causa raudales e inundaciones en Asunción y alrededores

En la parte final de la tarde de este domingo comenzó a llover de forma intermitente, pero ocasionalmente intensa en Asunción y sus alrededores, muchas de cuyas calles y avenidas volvieron a convertirse en peligrosos ríos.

Se observaban calles inundadas en zonas de la capital como el área alrededor del Club Internacional de Tenis, en el barrio San Jorge, cerca del límite con las ciudades de Luque y San Lorenzo.

Imágenes similares se observaban sobre la avenida Mariscal López a la altura su intersección con Santa Teresa, en la zona conocida como “Curva de la Muerte”, donde recientemente se construyó un sistema de desagüe pluvial.

También se registraba una gran cantidad de agua sobre la avenida Eusebio Ayala, cerca del shopping Salemma, en San Lorenzo.

También hubo inundaciones en la zona del Mercado de Abasto, donde también hubo obras recientes de desagüe pluvial.