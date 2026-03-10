Alerta de tormentas para cinco departamentos para la tarde y noche de hoy

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la última alerta de la Dirección de Meteorología emitida a las 18:17.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas persisten sobre la zona de cobertura.

Agregaron que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche de hoy.

¿Dónde va a llover?

Según el boletín de la Dirección de Meteorología, la zona de cobertura de la tormenta es el centro y sureste de la Región Oriental, así como también afectará al noreste de la Occidental.

Los departamentos afectados son: