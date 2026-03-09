Pronóstico: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias esta semana?

Además de las lluvias y tormentas previstas para esta semana, el pronosticador de turno advirtió que el alto nivel de humedad generará sensaciones térmicas elevadas, incluso cuando las temperaturas no sean extremas.

“Semana inestable y húmeda por sobre todo”, detalló Coronel respecto al panorama para la próxima semana.

Durante estos días también se prevé cielo mayormente nublado y lluvias de variada intensidad, con episodios de tormentas puntualmente fuertes.

Las zonas con mayor impacto de las lluvias

Las áreas donde podrían registrarse mayores acumulados y lluvias de mayor intensidad son:

El centro de la Región Oriental

El sur del Chaco

Norte del Chaco

En otras zonas del país también van producirse tormentas, aunque con menor volumen de precipitaciones, detalló el pronosticador.

El meteorólogo mencionó que las lluvias ya generaron acumulados importantes en algunas ciudades, como fue el caso de San Lorenzo, donde varios automóviles fueron arrastrados por los raudales intensos.

En esa localidad se registraron 70 milímetros en un corto periodo de tiempo. Cifras similares y los mismos problemas se registraron en Luque.

Un nuevo temporal a mitad de semana

El pronóstico extendido también indica la posibilidad de otro evento meteorológico intenso a mitad de semana, principalmente en el área metropolitana.

“Entre miércoles y jueves se tiene de vuelta un nuevo temporal intenso hacia Central y Asunción. Eso conlleva a mayor acumulado de agua, pero vamos a seguir haciendo los análisis y se va a ir ajustando todavía”, indicó Coronel.

Por ello, Coronel recomendó seguir las actualizaciones diarias del pronóstico, ya que las condiciones atmosféricas podrían modificar la intensidad de las lluvias previstas.