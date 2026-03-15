Se renueva alerta de tormentas para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, según indica la Dirección de Meteorología en su alerta publicada a las 11:53.

Esto se debe a que el sistema de tormenta persiste sobre la zona de cobertura.

Agrega que no se descarta que pueda generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual en lo que resta de la mañana y durante las primeras horas de la tarde de hoy.

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¿Dónde lloverá?

Según señala en el boletín actualizado, la zona de cobertura de la tormenta es el norte de la región Oriental y toda la región Occidental.

Los departamentos afectados son: