Persiste alerta de tormentas para dos departamentos esta mañana

Este domingo estaría marcado por lluvias en varios puntos del territorio nacional. El sistema de tormentas a estas horas se localiza sobre los departamentos de Presidente Hayes y el este de Boquerón.

Para esas zonas se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

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Según lo indicado por la Dirección de Meteorología, los eventos más importantes podrían concentrarse principalmente sobre sectores del Chaco y el norte de la Región Oriental, mientras que en otros departamentos se presentarían de manera más dispersa.

En cuanto las temperaturas, las máximas previstas para hoy estarían entre 32 y 37 °C. Los vientos soplarían predominantemente del sector norte.

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