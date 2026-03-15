Clima
15 de marzo de 2026 - 09:48

Persiste alerta de tormentas para dos departamentos esta mañana

Lluvia cielo nublado clima pronóstico temperatura
Cielo nublado sobre AsunciónFERNANDO ROMERO 23-02-26 LOCALES

La Dirección de Meteorología actualizó cerca de las 9:00 de este domingo su aviso meteorológico y confirmó que el sistema de tormentas persiste sobre el sur de la Región Oriental. Se anuncian lluvias para todo el país en el transcurso de la jornada.

Por ABC Color

Este domingo estaría marcado por lluvias en varios puntos del territorio nacional. El sistema de tormentas a estas horas se localiza sobre los departamentos de Presidente Hayes y el este de Boquerón.

Para esas zonas se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

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Fuertes lluvias ingresaron al territorio chaqueño este domingo.
Fuertes lluvias ingresaron al territorio chaqueño este domingo.

Según lo indicado por la Dirección de Meteorología, los eventos más importantes podrían concentrarse principalmente sobre sectores del Chaco y el norte de la Región Oriental, mientras que en otros departamentos se presentarían de manera más dispersa.

En cuanto las temperaturas, las máximas previstas para hoy estarían entre 32 y 37 °C. Los vientos soplarían predominantemente del sector norte.

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