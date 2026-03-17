Alerta de tormentas en siete departamenos para esta mañana

El fenómeno esperado es de lluvias moderadas a intensas con tormentas eléctricas, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según el último informe de la Dirección de Meteorología que se dio a conocer a las 8:59.
Las tormentas y lluvias más importantes se concentran en el centro y este de la Región Oriental. Esto genera probabilidad de ocasionar acumulados de lluvias importantes.
Debido a estas condiciones, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy.
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¿Dónde lloverá?
Según indican desde la institución, la zona de cobertura de la tormenta es el centro y sureste de la Región Oriental.
Los departamentos afectados son:
- San Pedro
- Cordillera (norte)
- Caaguazú (norte)
- Alto Paraná (noroeste y suroeste)
- Amambay (sur)
- Canindeyú (oeste)
- Presidente Hayes (sureste)