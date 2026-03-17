Clima
17 de marzo de 2026 - 10:08

Alerta de tormentas en siete departamenos para esta mañana

Lluvia.
Lluvia.FERNANDO ROMERO 16-03-26 LOCALES

La Dirección de Meteorología emitió una nueva alerta en la que anuncia tormentas para al menos siete departamentos del territorio nacional durante el transcurso de la mañana. Te contamos cuáles son.

Por ABC Color

El fenómeno esperado es de lluvias moderadas a intensas con tormentas eléctricas, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según el último informe de la Dirección de Meteorología que se dio a conocer a las 8:59.

Las tormentas y lluvias más importantes se concentran en el centro y este de la Región Oriental. Esto genera probabilidad de ocasionar acumulados de lluvias importantes.

Debido a estas condiciones, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy.

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¿Dónde lloverá?

Según indican desde la institución, la zona de cobertura de la tormenta es el centro y sureste de la Región Oriental.

Los departamentos afectados son:

  • San Pedro
  • Cordillera (norte)
  • Caaguazú (norte)
  • Alto Paraná (noroeste y suroeste)
  • Amambay (sur)
  • Canindeyú (oeste)
  • Presidente Hayes (sureste)