Meteorología anuncia más tormentas para este martes

Tras un arranque de semana laboral marcado por las tormentas y los raudales, hoy el pronóstico anuncia condiciones similares para gran parte del país. Según Meteorología, se registrarán lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.
Lea más: Inundaciones en las ciudades de Luque, Mariano, Ñemby, y Ypané
A las 5:25, se emitió un nuevo aviso meteorológico que indica precisamente que lluvias y tormentas de variada intensidad se desarrollan sobre el área norte y este de la de la Región Oriental y el sureste del Chaco, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual en lo que resta de la madrugada y primeras horas de mañana.
Lea más: Asunciónico: ¿cómo estará el tiempo esos días?
Departamentos bajo alerta
Específicamente, en el inicio de la jornada se anuncian temporales para estas zonas:
- Concepción (cCentro y sur)
- San Pedro
- Caaguazú (Norte)
- Alto Paraná (Noreste)
- Amambay (Sur)
- Canindeyú (Centro y oeste)
- Presidente Hayes (Este)