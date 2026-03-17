Meteorología anuncia más tormentas para este martes

Tras un arranque de semana laboral marcado por las tormentas y los raudales, hoy el pronóstico anuncia condiciones similares para gran parte del país. Según Meteorología, se registrarán lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

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A las 5:25, se emitió un nuevo aviso meteorológico que indica precisamente que lluvias y tormentas de variada intensidad se desarrollan sobre el área norte y este de la de la Región Oriental y el sureste del Chaco, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual en lo que resta de la madrugada y primeras horas de mañana.

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Departamentos bajo alerta

Específicamente, en el inicio de la jornada se anuncian temporales para estas zonas: