¡Atención! Se anuncian tormentas y vientos de 90 km/h en todo el país

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) lanzó un boletín especial meteorológico hoy a las 15:25, en el que alerta sobre el ingreso de un sistema de tormentas.
Según el reporte, el mal tiempo empezará a sentirse con fuerza desde la madrugada de este miércoles y continuará hasta la noche del jueves.
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Según el informe, se prevén vientos que podrían alcanzar los 90 km/h. Además, el boletín habla de una “alta frecuencia” de rayos y la posibilidad de que caiga granizo en zonas puntuales.
Mucha agua, especialmente en el Chaco
El mapa de alerta pinta a todo el Paraguay. En la región Occidental se esperan precipitaciones de hasta 90 mm, o incluso más en algunos puntos específicos.
Por otro lado, en la región Oriental, se estima que la lluvia acumulada esté entre los 30 y 60 mm.
El sistema de tormentas entrará por el suroeste del país. Este es el cronograma de afectación según Meteorología.
Los primeros en recibir el impacto serán Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Paraguarí, Asunción, Central y Presidente Haye, durante el miércoles desde la madrugada hasta la noche.
Posteriormente, durante el miércoles desde la mañana hasta la noche, la inestabilidad se extenderá luego a Caazapá, Guairá y Cordillera.
Desde el miércoles hasta el jueves, los afectados serán Caaguazú, San Pedro, Alto Paraná, Concepción, Canindeyú, Amambay, Alto Paraguay y Boquerón.