¡Atención! Se anuncian tormentas y vientos de 90 km/h en todo el país

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) lanzó un boletín especial meteorológico hoy a las 15:25, en el que alerta sobre el ingreso de un sistema de tormentas.

Según el reporte, el mal tiempo empezará a sentirse con fuerza desde la madrugada de este miércoles y continuará hasta la noche del jueves.

Lea más: ¿Dónde llovió más? Meteorología revela zonas más afectadas por el temporal

Según el informe, se prevén vientos que podrían alcanzar los 90 km/h. Además, el boletín habla de una “alta frecuencia” de rayos y la posibilidad de que caiga granizo en zonas puntuales.

Mucha agua, especialmente en el Chaco

El mapa de alerta pinta a todo el Paraguay. En la región Occidental se esperan precipitaciones de hasta 90 mm, o incluso más en algunos puntos específicos.

Por otro lado, en la región Oriental, se estima que la lluvia acumulada esté entre los 30 y 60 mm.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El sistema de tormentas entrará por el suroeste del país. Este es el cronograma de afectación según Meteorología.

Los primeros en recibir el impacto serán Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Paraguarí, Asunción, Central y Presidente Haye, durante el miércoles desde la madrugada hasta la noche.

Posteriormente, durante el miércoles desde la mañana hasta la noche, la inestabilidad se extenderá luego a Caazapá, Guairá y Cordillera.

Desde el miércoles hasta el jueves, los afectados serán Caaguazú, San Pedro, Alto Paraná, Concepción, Canindeyú, Amambay, Alto Paraguay y Boquerón.