Clima
18 de marzo de 2026 - 09:20

Anuncian lluvias y tormentas intensas para este miércoles: conocé las zonas afectadas

Anuncian tormentas eléctricas en gran parte del país.
Anuncian tormentas eléctricas en gran parte del país.FERNANDO ROMERO 16-03-26 LOCALES

Tormentas eléctricas ya se registran en varias regiones del país desde esta mañana, mientras que para la tarde se prevén lluvias de consideración, según Meteorología. Estas son las zonas de afectación.

Por ABC Color

El titular de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), Eduardo Mingo, precisó que este miércoles ya hay tormentas que están afectando el territorio. Estas se presentan en el este de Alto Paraguay, noroeste de Concepción y noreste de Pdte. Hayes con “mucha de intensidad”.

Añadió que otro “punto álgido” de las tormentas es la triple frontera entre Paraguay, Bolivia y Argentina, principalmente al oeste del departamento de Boquerón.

Mencionó que esta mañana se están gestando núcleos de tormentas en Canindeyú y en área próxima a San Pedro.

“Tenemos blancos o puntos que ya están inestables y puede eso traducirse en una generalización, pero no vemos todavía en Capital una situación a corto plazo”, detalló.

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Zonas bajo alerta: Ruta PY02 y región norte

Mingo refirió que se debe prestar atención a tormentas en las zonas próximas a la Ruta PY02, desde Asunción hasta el departamento de Alto Paraná. Así también, al norte del país, entre Canindeyú, parte de San Pedro, Amambay y el Chaco.

“Si no estaba incluido San Pedro en la última edición, ahora mismo se está gestando algo bastante importante, recordando que ayer tuvimos aguas importantes en Cordillera y parte de San Pedro”, dijo.

Con relación a Luque, donde este miércoles se desarrollará la segunda jornada del festival Asunciónico, indicó que se espera cielo nublado y lluvias intermitentes esta noche.

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Instó a la ciudadanía a estar alerta, ya que la DMH estará brindando novedades a través de sus redes sociales o página web.