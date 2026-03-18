Anuncian lluvias y tormentas intensas para este miércoles: conocé las zonas afectadas

El titular de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), Eduardo Mingo, precisó que este miércoles ya hay tormentas que están afectando el territorio. Estas se presentan en el este de Alto Paraguay, noroeste de Concepción y noreste de Pdte. Hayes con “mucha de intensidad”.

Añadió que otro “punto álgido” de las tormentas es la triple frontera entre Paraguay, Bolivia y Argentina, principalmente al oeste del departamento de Boquerón.

Mencionó que esta mañana se están gestando núcleos de tormentas en Canindeyú y en área próxima a San Pedro.

“Tenemos blancos o puntos que ya están inestables y puede eso traducirse en una generalización, pero no vemos todavía en Capital una situación a corto plazo”, detalló.

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Zonas bajo alerta: Ruta PY02 y región norte

Mingo refirió que se debe prestar atención a tormentas en las zonas próximas a la Ruta PY02, desde Asunción hasta el departamento de Alto Paraná. Así también, al norte del país, entre Canindeyú, parte de San Pedro, Amambay y el Chaco.

“Si no estaba incluido San Pedro en la última edición, ahora mismo se está gestando algo bastante importante, recordando que ayer tuvimos aguas importantes en Cordillera y parte de San Pedro”, dijo.

Con relación a Luque, donde este miércoles se desarrollará la segunda jornada del festival Asunciónico, indicó que se espera cielo nublado y lluvias intermitentes esta noche.

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Instó a la ciudadanía a estar alerta, ya que la DMH estará brindando novedades a través de sus redes sociales o página web.