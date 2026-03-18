Pronóstico en Paraguay: Meteorología anuncia más tormentas para hoy

La Dirección de Meteorología e Hidrología ya había adelantado que toda la semana se ceracterizará por las lluvias. Según lo previsto para hoy, se presentarán con ocasionales tormentas eléctricas y vientos variables.
Desde las 3:12, se encuentra vigente un aviso meteorológico que indica que núcleos de tormentas persisten sobre el noreste de la Región Oriental y centro - norte de la Occidental. Por ese motivo, es alta la probabilidad de la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la madrugada.
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Zona de tormentas
Los departamentos que figuran en zona de tormentas esta madrugada son:
- Concepción (Noroeste)
- San Pedro (Sureste)
- Caaguazú (Centro y este)
- Alto Paraná (Centro y norte)
- Canindeyú
- Presidente Hayes (Centro y norte)
- Alto Paraguay
- Boquerón (Centro, sur y oeste)
No se descarta la posibilidad de que este temporal vaya extendiéndose sobre todo el país, de manera puntual y dispersa en ciertos horarios.