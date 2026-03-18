Clima
18 de marzo de 2026 - 05:32

Pronóstico en Paraguay: Meteorología anuncia más tormentas para hoy

Esta madrugada se registrarán tormentas en varios puntos del país.
Esta madrugada se registrarán tormentas en varios puntos del país. FERNANDO ROMERO 16-03-26 LOCALES

Este miércoles, persiste la inestabilidad en gran parte del país, por lo que no se descartan lluvias importantes y fenómenos de tiempo severo desde temprano. Según el pronóstico previsto, la jornada será cálida y húmeda nuevamente.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología ya había adelantado que toda la semana se ceracterizará por las lluvias. Según lo previsto para hoy, se presentarán con ocasionales tormentas eléctricas y vientos variables.

Desde las 3:12, se encuentra vigente un aviso meteorológico que indica que núcleos de tormentas persisten sobre el noreste de la Región Oriental y centro - norte de la Occidental. Por ese motivo, es alta la probabilidad de la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la madrugada.

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Zona de tormentas

Los departamentos que figuran en zona de tormentas esta madrugada son: 

  • Concepción (Noroeste)
  • San Pedro (Sureste)
  • Caaguazú (Centro y este)
  • Alto Paraná (Centro y norte)
  • Canindeyú
  • Presidente Hayes (Centro y norte)
  • Alto Paraguay
  • Boquerón (Centro, sur y oeste)

No se descarta la posibilidad de que este temporal vaya extendiéndose sobre todo el país, de manera puntual y dispersa en ciertos horarios.