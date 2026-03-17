Lluvia dejó récords históricos en acumulaciones: ¿en dónde?

La DMH detalló que en las últimas 24 horas se han registrado “precipitaciones excepcionales en varias localidades del país” y por esta condición se alcanzaron nuevos récords históricos en acumulaciones.

En la capital, Asunción, durante la jornada de ayer se acumuló un total de 210,8 mm y esta cifra superó el récord histórico (66,4 mm) que estaba vigente desde 1970.

Asimismo, en el departamento de San Pedro se registraron 177,0 mm, un valor que excede su anterior récord mensual correspondiente al año 2006. Otros departamentos como Concepción, Paraguarí, Coronel Oviedo y Caazapá también reportaron nuevos máximos históricos diarios de precipitación, algo que según Meteorología, refleja “la magnitud e intensidad del evento”.

Tiempo inestable mañana

Según la DMH, las condiciones de inestabilidad continuarían también durante la jornada del miércoles, por lo que no se descarta la ocurrencia de nuevos acumulados significativos de precipitación de forma puntual.

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