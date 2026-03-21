Alerta por tormentas en 12 departamentos para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, según el alerta emitido a las 16:08 por la Dirección de Meteorología.
Esto se debe a que las celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura.
Es debido a esto que es elevada la probabilidad que se generen fenómenos de tiempo severo en forma puntual en lo que resta de la tarde de hoy.
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¿Dónde lloverá?
Según el boletín meteorolóogico, la zona de cobertura de la tormenta es la región Oriental y el norte de la región Occidental.
Los 12 departamentos afectados son:
- Concepción (este).
- Caaguazú (este)
- Caazapá (sur y este).
- Itapúa.
- Misiones.
- Paraguarí (sur).
- Alto Paraná.
- Ñeembucú (centro y sur).
- Amambay (centro y norte).
- Canindeyú (centro y este).
- Alto Paraguay (centro y norte).