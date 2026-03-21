Clima
21 de marzo de 2026 - 18:32

Alerta por tormentas en 12 departamentos para esta tarde

Lluvia
Foto de Archivo. SILVIO ROJAS

La Dirección de Meteorología emitió una nueva alerta de tormentas en el que anuncia fenémenos de tiempo severo para 12 departamentos del territorio nacional. Te contamos cuales son en la siguiente nota.

Por ABC Color

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, según el alerta emitido a las 16:08 por la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que las celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura.

Es debido a esto que es elevada la probabilidad que se generen fenómenos de tiempo severo en forma puntual en lo que resta de la tarde de hoy.

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¿Dónde lloverá?

Según el boletín meteorolóogico, la zona de cobertura de la tormenta es la región Oriental y el norte de la región Occidental.

Los 12 departamentos afectados son: 

  • Concepción (este).
  • Caaguazú (este)
  • Caazapá (sur y este).
  • Itapúa.
  • Misiones.
  • Paraguarí (sur).
  • Alto Paraná.
  • Ñeembucú (centro y sur).
  • Amambay (centro y norte).
  • Canindeyú (centro y este).
  • Alto Paraguay (centro y norte).