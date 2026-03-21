Alerta por tormentas en 12 departamentos para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, según el alerta emitido a las 16:08 por la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que las celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura.

Es debido a esto que es elevada la probabilidad que se generen fenómenos de tiempo severo en forma puntual en lo que resta de la tarde de hoy.

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¿Dónde lloverá?

Según el boletín meteorolóogico, la zona de cobertura de la tormenta es la región Oriental y el norte de la región Occidental.

Los 12 departamentos afectados son: