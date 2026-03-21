Temporal causa destrozos en Pilar

Techos salieron volando y la estructura de varias casas de Pilar sufrieron importantes daños tras un intenso temporal que se registró hoy.

La mayoría de las edificaciones que fueron dañadas son casas de familias y todas quedaron destechadas a causa de los fuertes vientos registrados.

La Dirección de Meteorología prevé mucho calor para este sábado, pero también para la tarde de hoy el desarrollo de núcleos de tormentas de rápida formación y corta duración, pero de gran intensidad.

Estos fenómenos comenzaron afectando al extremo suroeste de la región Oriental y se extendieron gradualmente a más zonas del territorio nacional. También se prevé que durante la noche persistan incluso hasta la tarde del domingo.

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Reporte de tormentas

El reporte meteorológico advierte sobre acumulados de lluvia significativos, especialmente en el centro y sur del país, donde se registrarían valores de entre 70 y 120 mm.

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Además, el sistema de tormentas podría estar acompañado de ráfagas de viento cercanas a los 90 km/h y la caída de granizo de forma puntual en las zonas afectadas.

Ante la inestabilidad climática, las autoridades recomiendan seguir de cerca el Boletín Especial por Sistema de Tormentas.

Si bien podrían registrarse mejoras temporales en algunos puntos, es fundamental mantenerse informado mediante los avisos meteorológicos oficiales para reaccionar ante cambios repentinos en las condiciones del tiempo.