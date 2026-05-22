El futbolista que Gustavo Alfaro tiene decidido convocar para el Mundial 2026

La selección de Paraguay tiene confirmado a varios futbolistas en la lista de 26 para el Mundial 2026. Las dudas que Gustavo Alfaro tiene para definir la nómina son pocas. Y la convicción del entrenador argentino sobre los elegidos parece no discriminar el momento de cada uno. ¿La razón? Hay un futbolista que no juega desde 2025 e igual será llamado para la Copa del Mundo.

Ese jugador es Mathías Villasanti. El canterano de Cerro Porteño no disputó ningún encuentro en la temporada porque cumplió en el semestre la etapa final de recuperación de una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco lateral de la rodilla izquierda. La lesión fue el pasado 17 de agosto, en la victoria 3-1 de Gremio sobre Atlético Mineiro por la fecha 20 de la Serie A.

Mathías Villasanti, lugar asegurado para el Mundial 2026

Aunque no tiene ritmo de competencia y está fuera de las canchas hace nueve meses, Villasanti es un futbolista muy valioso para Alfaro, quien tiene reservado un lugar para el mediocampista de 29 años, según reveló hoy el Cardinal Deportivo. “Salvo algunas cuestión extraordinaria y fuera de los planes, Mathías Villasanti va a ser convocado a la Copa del Mundo”, contó Chipi Vera.

REAPRESENTAÇÃO! 🇪🇪 Com a presença de Arthur e Villasanti, iniciamos os trabalhos para o duelo de Sábado. Todos juntos pelos três pontos!



📸Lucas Uebel | Grêmio FBPA



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Villasanti entrena con el plantel, pero hasta el momento no es considerado por el portugués Luís Castro ni para los partidos del Brasileirão, la Copa de Brasil o la Copa Sudamericana, las tres competencias que paralelamente disputan los gaúchos sobre el cierre del semestre. Es más, la planificación del cuerpo técnico sería que vuelva a la actividad recién después del Mundial 2026.

Mathías Villasanti entrena con el plantel de Gremio

El jueves, al día siguiente del triunfo 2-0 sobre Palestino por la fecha 5 de la fase de grupos del certamen continental, Gremio informó que Mathías Villasanti realizó una movilización junto al resto de la plantilla. “La sesión contó con la participación de los mediocampistas Arthur y Villasanti, ambos recuperados de sus lesiones”, publicó el club en un comunicado.

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“Los jugadores participaron en ejercicios de carrera e intercambios cortos de pases con transiciones posicionales y tiros a puerta. En la segunda parte del entrenamiento el plan consistía en tres grupos distintos que trabajaban en un campo de tamaño reducido, centrándose en la posesión y recuperación del balón, con tiros de larga distancia”, explicó el departamento prensa del equipo.