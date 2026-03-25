Clima
25 de marzo de 2026 - 05:20

Pronóstico: Lluvias seguirían de manera dispersa este miércoles

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El tiempo este miércoles estará caluroso y con algunas lluvias de manera dispersa. ABC Color

Según la Dirección de Meteorología e Hidrología, este miércoles la jornada será mayoritariamente calurosa, con alto contenido de humedad. Tras varios días de inestabilidad, se prevén ya solo algunas lluvias dispersas.

Por ABC Color

El pronóstico para hoy indica un ambiente cálido a caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos del sureste y luego variables.

Debido al elevado contenido de humedad e inestabilidad reinante sobre la región, la probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas se mantendría sobre nuestro país al menos hasta el jueves 26.

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Las temperatura máxima prevista es de 31 °C y la mínima rondaría los 21 °C. Estas mismas condiciones se repitirían durante lo que resta de la semana y se espera un importante ascenso hacia el día sábado.