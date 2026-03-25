Pronóstico: Lluvias seguirían de manera dispersa este miércoles

El pronóstico para hoy indica un ambiente cálido a caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos del sureste y luego variables.

Debido al elevado contenido de humedad e inestabilidad reinante sobre la región, la probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas se mantendría sobre nuestro país al menos hasta el jueves 26.

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Las temperatura máxima prevista es de 31 °C y la mínima rondaría los 21 °C. Estas mismas condiciones se repitirían durante lo que resta de la semana y se espera un importante ascenso hacia el día sábado.