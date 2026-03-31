Clima
31 de marzo de 2026 - 15:33

¿Lluvia en Semana Santa? Esto dice el último reporte de meteorología

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) compartió un reporte especial sobre cómo estará el tiempo durante esta Semana Santa. ¿Lluvia? ¿Calor extremo? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Según la DMH, para los próximos días de la Semana Santa, se espera un ambiente predominantemente caluroso en el país y las máximas llegarían hasta los 39°C en zona del Chaco paraguayo.

Asimismo, desde mañana se esperan lluvias en la región Oriental del país, donde la temperatura oscilará entre los 36°C como máxima y 21°C como mínima. En Alto Paraguay -región Occidental- también se esperarían precipitaciones y una máxima de 37°C.

Para el jueves 2 de abril, las precipitaciones se presentarían en ambas regiones del país y la máxima más elevada es de 39°C en Boquerón, Chaco. En Central se espera una máxima de 37°C y mínima de 23°C.

El viernes 3 de abril continuarán las máximas por encima de los 32°C a nivel país, mientras que las precipitaciones se concentrarían más hacia el este del país.

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Fin de la Semana Santa

Para el 4 de abril, Sábado de Gloria, ya no se esperan lluvias a nivel país, aunque las elevadas temperaturas continuarán en todo el territorio nacional. La máximas oscilarán entre 38 y 37°C. en zona del Chaco. En la región Oriental se esperan máximas en torno a los 33 y 37°C.

Finalmente, para el Domingo de Pascua -5 de abril-, tampoco se esperan precipitaciones, pero sí la continuación del intenso calor a lo largo del país.

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