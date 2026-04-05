Meteorología: lluvias y tormentas en Domingo de Pascuas en Paraguay

En su pronóstico de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa con cielos nublados, vientos variables, chaparrones en la mayor parte del territorio paraguayo –incluyendo a Asunción- y ocasionales tormentas eléctricas en el norte, sur y este.

Las condiciones del tiempo se mantendrían inestables durante los próximos días, con posibilidad de más precipitaciones y tormentas en gran parte del país -incluyendo a la capital- mañana y el martes.

El ambiente se mantiene caluroso en todo el país y hoy se esperan temperaturas máximas de 36 grados centígrados en Asunción, 35 en Ciudad del Este, 34 en Encarnación y hasta 38 en el Chaco.

Esta semana bajará la temperatura

Se esperan temperaturas similares mañana. Sin embargo, el martes se produciría un importante descenso de la temperatura, con una máxima que no superaría 24 grados en Asunción y una mínima de 19 grados.

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El pronóstico extendido para Asunción indica que la temperatura se mantendría similar en la parte final de la semana, con máximas por debajo de los 30 grados.