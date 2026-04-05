Meteorología: sepa cuáles son los siete departamentos que están bajo alerta de tormenta

De acuerdo al boletín emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), celdas de tormentas se desarrollan sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de este domingo 5 de abril.

El fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos en el centro y norte de la Región Occidental; así como el norte y sureste de la Región Oriental.

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Los departamentos afectados según este último boletín son:

Concepción (centro y norte)

Caazapá (centro y este)

Itapúa (centro y este)

Amambay (norte)

Presidente Hayes (norte)

Alto Paraguay

Boquerón (norte, sur y oeste)

Descenso de la temperatura ¿desde cuándo?

Mañana lunes 6 de abril continuaría el ambiente caluroso, con máximas de entre 33 y 37 °C. No obstante, hacia finales de la tarde y durante la noche, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas debido al ingreso de un frente frío, de acuerdo a lo señalado por la pronosticadora Celia Sanguinetti.