Clima
05 de abril de 2026 - 16:41

Meteorología: sepa cuáles son los siete departamentos que están bajo alerta de tormenta

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La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso que alerta sobre la probable ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en por lo menos siete departamentos del país. En esta nota le contamos cuáles son.

Por ABC Color

De acuerdo al boletín emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), celdas de tormentas se desarrollan sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de este domingo 5 de abril.

El fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos en el centro y norte de la Región Occidental; así como el norte y sureste de la Región Oriental.

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Los departamentos afectados según este último boletín son:

  • Concepción (centro y norte)
  • Caazapá (centro y este)
  • Itapúa (centro y este)
  • Amambay (norte)
  • Presidente Hayes (norte)
  • Alto Paraguay
  • Boquerón (norte, sur y oeste)

Descenso de la temperatura ¿desde cuándo?

Mañana lunes 6 de abril continuaría el ambiente caluroso, con máximas de entre 33 y 37 °C. No obstante, hacia finales de la tarde y durante la noche, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas debido al ingreso de un frente frío, de acuerdo a lo señalado por la pronosticadora Celia Sanguinetti.