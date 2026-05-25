Clima
25 de mayo de 2026 a la - 05:28

Clima en Paraguay: Chau frío intenso, pero vuelven las lluvias

Persona de espaldas con camiseta negra inspecciona vehículo volcado. Camioneta policial con luces encendidas en un día lluvioso.
Fernando Romero

Lluvias dispersas en gran parte del territorio paraguayo marcan el inicio de esta semana, en la que se espera también un leve aumento de las temperaturas luego de un periodo de frío intenso.

Por ABC Color

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados y vientos variables.

Se esperan lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción, e incluso ocasionales tormentas eléctricas en algunas zonas del este del país, entre ellas Ciudad del Este.

Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana, martes, pero las condiciones del tiempo se normalizarían el miércoles.

Sube la temperatura

Luego de un periodo de frío intenso, desde hoy se registra un leve aumento de la temperatura a nivel nacional.

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Asunción registraba hoy 18 grados centígrados antes del amanecer y las máximas previstas para este lunes son de 22 grados en la capital, 25 en Ciudad del Este, 20 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco.

CiudadTemperatura mínima del lunesTemperatura máxima del lunes

Concepción

17°C

28°C

San Pedro

16°C

28°C

Caacupé

16°C

23°C

Villarrica

16°C

23°C

Coronel Oviedo

16°C

26°C

Caazapá

16°C

22°C

Encarnación

15°C

20°C

San Juan Bautista

15°C

19°C

Paraguarí

16°C

22°C

Ciudad del Este

17°C

25°C

Asunción

16°C

22°C

Pilar

15°C

19°C

Pedro Juan Caballero

17°C

28°C

Salto del Guairá

17°C

26ºC

Pozo Colorado

16°C

24°C

Fuerte Olimpo

18°C

29°C

Mariscal Estigarribia

17°C

25°C

Los índices se mantendrían similares mañana y subirían levemente el miércoles, con una máxima de 25 grados en Asunción y una mínima de 15 grados.