Clima en Paraguay: Chau frío intenso, pero vuelven las lluvias

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados y vientos variables.
Se esperan lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción, e incluso ocasionales tormentas eléctricas en algunas zonas del este del país, entre ellas Ciudad del Este.
Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana, martes, pero las condiciones del tiempo se normalizarían el miércoles.
Sube la temperatura
Luego de un periodo de frío intenso, desde hoy se registra un leve aumento de la temperatura a nivel nacional.
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Asunción registraba hoy 18 grados centígrados antes del amanecer y las máximas previstas para este lunes son de 22 grados en la capital, 25 en Ciudad del Este, 20 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco.
|Ciudad
|Temperatura mínima del lunes
|Temperatura máxima del lunes
Concepción
17°C
28°C
San Pedro
16°C
28°C
Caacupé
16°C
23°C
Villarrica
16°C
23°C
Coronel Oviedo
16°C
26°C
Caazapá
16°C
22°C
Encarnación
15°C
20°C
San Juan Bautista
15°C
19°C
Paraguarí
16°C
22°C
Ciudad del Este
17°C
25°C
Asunción
16°C
22°C
Pilar
15°C
19°C
Pedro Juan Caballero
17°C
28°C
Salto del Guairá
17°C
26ºC
Pozo Colorado
16°C
24°C
Fuerte Olimpo
18°C
29°C
Mariscal Estigarribia
17°C
25°C
Los índices se mantendrían similares mañana y subirían levemente el miércoles, con una máxima de 25 grados en Asunción y una mínima de 15 grados.