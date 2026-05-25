Clima en Paraguay: Chau frío intenso, pero vuelven las lluvias

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados y vientos variables.

Se esperan lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción, e incluso ocasionales tormentas eléctricas en algunas zonas del este del país, entre ellas Ciudad del Este.

Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana, martes, pero las condiciones del tiempo se normalizarían el miércoles.

Sube la temperatura

Luego de un periodo de frío intenso, desde hoy se registra un leve aumento de la temperatura a nivel nacional.

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Asunción registraba hoy 18 grados centígrados antes del amanecer y las máximas previstas para este lunes son de 22 grados en la capital, 25 en Ciudad del Este, 20 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco.

Ciudad Temperatura mínima del lunes Temperatura máxima del lunes Concepción 17°C 28°C San Pedro 16°C 28°C Caacupé 16°C 23°C Villarrica 16°C 23°C Coronel Oviedo 16°C 26°C Caazapá 16°C 22°C Encarnación 15°C 20°C San Juan Bautista 15°C 19°C Paraguarí 16°C 22°C Ciudad del Este 17°C 25°C Asunción 16°C 22°C Pilar 15°C 19°C Pedro Juan Caballero 17°C 28°C Salto del Guairá 17°C 26ºC Pozo Colorado 16°C 24°C Fuerte Olimpo 18°C 29°C Mariscal Estigarribia 17°C 25°C

Los índices se mantendrían similares mañana y subirían levemente el miércoles, con una máxima de 25 grados en Asunción y una mínima de 15 grados.