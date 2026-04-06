Los seis departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Para hoy se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y e incluso la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Al respecto, sostienen que celdas de tormentas empiezan a desarrollarse sobre el territorio nacional con la probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

La zona de cobertura corresponde al centro, sur y noreste de la región Oriental.

Departamentos afectados

Conforme al último aviso, los departamentos afectados son seis:

Oeste de Concepción Sur de Cordillera Misiones Norte de Paraguarí Amambay Este de Canindeyú

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