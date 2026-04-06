Clima
06 de abril de 2026 - 16:01

Los seis departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Gif lluvia en la ruta.
Imagen ilustrativa: lluvia en la ruta.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) publicó un aviso especial por lluvias y tormentas que se registrarían este lunes. De momento son seis departamentos de la región Oriental los afectados.

Por ABC Color

Para hoy se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y e incluso la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Al respecto, sostienen que celdas de tormentas empiezan a desarrollarse sobre el territorio nacional con la probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

Celdas de tormentas sobre el territorio nacional.
Celdas de tormentas sobre el territorio nacional.

La zona de cobertura corresponde al centro, sur y noreste de la región Oriental.

Departamentos afectados

Conforme al último aviso, los departamentos afectados son seis:

  1. Oeste de Concepción
  2. Sur de Cordillera
  3. Misiones
  4. Norte de Paraguarí
  5. Amambay
  6. Este de Canindeyú

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