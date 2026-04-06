Meteorología: semana arranca con tormentas y viene un descenso de la temperatura

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

El clima se mantendría inestable mañana martes. Las precipitaciones continuarían al menos hasta el miércoles.

El ambiente se mantiene caluroso en todo el país y hoy se esperan temperaturas máximas de 35 grados centígrados en Asunción, 33 en Ciudad del Este, 34 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco.

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Sin embargo, mañana se registraría un notable descenso de la temperatura, con una máxima de 25 grados y una mínima de 18 en la capital. Los índices serían similares el miércoles.