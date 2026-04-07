Así está el nivel de los ríos

Varios de los principals ríos del país registraron variación en el nivel, según detalla el informe de la Dirección de Hidrología.

El río Paraguay registró un aumento de 1 cm en el puesto de control de Fuerte Olimpo, por lo que el nivel quedó en 3.64 m. En Bahía Negra el aumento del nivel fue de 3 cm, por lo que quedó en 3.60 m.

En Vallemi el aumento fue de 1 cm, por lo que el nivel quedó en 2.66 m. En el puesto de Concepción el nivel no tuvo variación, por lo que quedó en 1.85 m.

En Villeta el nivel del río quedó en 1.54 m tras un descenso de 7 cm. En Asunción el descenso fue de 8 cm, por lo que quedó en 1.14 m. En Ita Enramada el descenso fue de 7 cm, por lo que el nivel quedó en 1.64 m.

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El puesto de Humaitá registró un ascenso de 78 cm, por lo que el nivel quedó en 3.45 m. En Alberdi el río Paraguay descendió 6 cm, por lo que quedó en 2.88 m. En Pilar el nivel quedó en 3.18 m tras un descenso registrado de 4 cm.

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Río Paraná, Pilcomayo, Tebicuary y Negro

El río Paraná, en Ciudad del Este se registró un descenso de 34 cm, por lo que el nivel quedó en 8.50 m. En Ayolas el nivel del río quedó en 1.20 m tras un incremento de 90 cm. En Encarnación el descenso fue de 7 cm, por lo que el nivel quedó en 10.07 m.

El río Pilcomayo en la estación de Pozo Hondo el nivel quedó en 3.11 m tras un incremento de 7 cm.

El río Tebicuary registró en la estación de Villa Florida un incremento de 32 cm en el nivel, por lo que quedó en 0.32 m.

El río Negro no registró variación en la estación Arirai, por lo que el nivel se mantuvo en 4.31 m.