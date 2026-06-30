Cerro Porteño concreta un nuevo fichaje

La contratación de jugadores en Cerro Porteño continúa. Sin embargo, los nuevos atletas aún no pueden ser oficializados hasta tanto se levante la inhibición de la FIFA.

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El volante Pablo Ariel Gamarra González, nacido en Asunción el 26 de febrero de 2003 y formado en Argentinos Juniors, llega al Ciclón en carácter definitivo.

De acuerdo a los datos periodísticos, el club de Barrio Obrero abonará un millón de dólares por el mediocampista compatriota, que viene de militar en el Puebla de México, en el que disputó 20 partidos, sin anotación alguna.

Las llegadas masivas suponen que la entidad popular levantará en “cepo” en cualquier momento, al pagar al menos una parte de su deuda y llegar a un acuerdo con otros demandantes.

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Ariel Gamarra es el sexto nuevo componente del plantel azulgrana, dirigido por Ariel Holan, después de los argentinos Agustín Almendra, Lucas Merolla y Guido Herrera, además de Alexis Cañete e Iván “Súper” Ramírez.

A la nómina de altas se agrega Derlis Rodríguez, quien retornó a la institución luego de su préstamo a Guaraní.