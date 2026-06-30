Mensaje se hace viral por criticar a Peña por “populista e improvisado” feriado tras victoria albirroja

El Presidente de la República, Santiago Peña, haciendo uso de la ley N° 7.544, aprobada el año pasado, decretó feriado nacional hoy tras la clasificación de la Selección Paraguaya de Fútbol a los octavos de final de la Copa del Mundo Fifa 2026, tras ganarle a Alemania en penales, algo histórico en el fútbol.

Dicha legislación se aprobó el año pasado, la cual establece la potestad al Poder Ejecutivo de decretar hasta tres feriados adicionales por año y también el nuevo feriado el 20 de junio por la jura de la Constitución Nacional. El año pasado Peña ya hizo uso de dos de estos feriados: uno tras la clasificación de la albirroja al Mundial y otro el 26 de diciembre.

Sin embargo, se hizo viral un mensaje que critica la decisión del mandatario de declarar feriado, en el que reconoce que la victoria de la Albirroja ante Alemania es un logro histórico que merece orgullo nacional, pero expresa indignación por como Peña administró las consecuencias de esa victoria.

“Lo que sí genera indignación es la forma en que usted gestionó sus consecuencias. Este mes ya acumuló dos feriados largos: el natural de la Paz del Chaco (12 de junio), que al caer viernes se extendió, y el de la Constitución, inventado y acomodado sobre la marcha para generar otro fin de semana largo. Con la esperanza puesta en repuntar con las ventas de fin de mes, llegamos al lunes 29 prácticamente paralizados: desde el mediodía la gente ya estaba en modo partido, comercios cerraron temprano y la actividad económica quedó casi muerta. En lugar de permitir recuperar algo mañana martes 30 —día clave de fin de mes—, usted decretó feriado nacional improvisado", indica el mensaje.

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Critican a Peña de “populista” por decretar feriado

Agrega que lo más “elocuente” de todo es que Peña firmó el decreto que declara feriado en su casa, vestido con la camiseta de la selección, sonriendo y haciendo “thumbs up” (pulgares arriba), como si se tratara de una selfie celebratoria en vez de una decisión que “afecta la economía real de miles de familias”.

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“Esa imagen, señor Presidente, es un símbolo perfecto de la desconexión. Mientras las pymes (pequeñas y medianas empresas) y los trabajadores que sostienen el país veían cómo se les esfumaba otro día productivo, usted firmaba el decreto desde la comodidad de su living, en modo fiesta total. Hacer patria no es esto. Hacer patria no es decretar feriados para que la gente se emborrache hasta la madrugada bajo excusa deportiva. Hacer patria es tener la seriedad y la empatía de gobernar pensando en el comerciante que abre su negocio todos los días, en el emprendedor que arriesga su plata y en el trabajador que paga impuestos para que el Estado funcione”, criticó en el mensaje.

Agregó que la decisión de Peña “refleja puro populismo cortoplacista: priorizar aplausos fáciles y trending topics (tendencias) por sobre la estabilidad económica de quienes realmente cargan el país”.

Sostiene que decretar el feriado es una falta de respeto y de sensibilidad hacia el Paraguay que produce y madruga.

“El Paraguay que progresa no se construye con feriados improvisados ni con fotos sonrientes firmando decretos en pijama futbolero. Se construye con reglas estables, previsibilidad y respeto genuino por el esfuerzo cotidiano. Atentamente, un ciudadano paraguayo harto del populismo irresponsable”, concluye.