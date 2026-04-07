¡Atención! Estos tres departamentos están ahora en zona de tormentas

Hoy aún se registrarían lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes al igual que la ocasional caída de granizos, según la DMH.

Al respecto, aseguran que celdas de tormentas persisten sobre el territorio nacional con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta noche.

La zona de cobertura corresponde al noreste y este de la región Oriental.

Tres departamentos afectados