Clima
07 de abril de 2026 - 20:00

¡Atención! Estos tres departamentos están ahora en zona de tormentas

Gif tormentas eléctricas sobre el puente Héroes del Chaco.
Gif tormentas eléctricas sobre el puente Héroes del Chaco.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) reportó que este martes aún se podrían registrar lluvias y tormentas en tres departamentos del país. ¿Cuáles son? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Hoy aún se registrarían lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes al igual que la ocasional caída de granizos, según la DMH.

Al respecto, aseguran que celdas de tormentas persisten sobre el territorio nacional con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta noche.

Celdas de tormentas sobre el territorio nacional.
Celdas de tormentas sobre el territorio nacional.

La zona de cobertura corresponde al noreste y este de la región Oriental.

Tres departamentos afectados

  1. Norte y este de Alto Paraná
  2. Amambay
  3. Canindeyú