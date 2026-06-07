Política
07 de junio de 2026 a la - 17:44

Resultados internas 2026: estos serán los candidatos a intendente por la ANR y el PLRA

Una persona deposita su voto este domingo, durante la jornada de elecciones internas en Asunción.
Una persona deposita su voto este domingo, durante la jornada de elecciones internas en Asunción.Juan Pablo Pino

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) reporta los resultados de las Internas 2026 en tiempo real a través del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Seguí los resultados de las capitales departamentales en esta nota.

Por ABC Color

Con el cierre de las mesas de votación, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) inició la carga oficial de datos para reflejar la tendencia de estas Elecciones Internas 2026. A través del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el escrutinio avanza minuto a minuto de manera oficial. En este espacio te ofrecemos el monitoreo digitalizado, preciso y en tiempo real de los votos en las principales capitales departamentales del país.

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