Resultados internas 2026: estos serán los candidatos a intendente por la ANR y el PLRA

Con el cierre de las mesas de votación, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) inició la carga oficial de datos para reflejar la tendencia de estas Elecciones Internas 2026. A través del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el escrutinio avanza minuto a minuto de manera oficial. En este espacio te ofrecemos el monitoreo digitalizado, preciso y en tiempo real de los votos en las principales capitales departamentales del país.