Precandidatos de Honor Colorado disputan voto a voto en Ciudad del Este

Con el 10% de las mesas escrutadas, Magno Álvarez encabeza momentáneamente la votación con el 37,88% de los votos, seguido muy de cerca por Rigoberto Chamorro, quien alcanza el 37,24%. Ambos representan a sectores internos de Honor Colorado, principal fuerza dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en la capital departamental.

Álvarez cuenta con el respaldo político de la familia Zacarías Irún, mientras que Chamorro es impulsado por el sector liderado por el gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres.

En total, el Partido Colorado presentó siete precandidatos para las elecciones municipales en esta capital departamental.

La Justicia Electoral continúa actualizando los resultados en tiempo real a través de la plataforma oficial del TREP, por lo que los porcentajes podrían ir variando.

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Se autoproclamó ganador

Tras el cierre de los centros de votación, Magno Álvarez se declaró ganador de la contienda interna. Sin embargo, los resultados preliminares reflejan una lucha cabeza a cabeza.